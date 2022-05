De Jong Juve, anche i bianconeri in corsa: le ultime sull’olandese (Di martedì 3 maggio 2022) Calciomercato Juve: ci sarebbero anche i bianconeri nella corsa a De Jong, centrocampista olandese in uscita dal Barcellona Non solo Milinkovic-Savic, per il quale gli uomini mercato della Juventus stanno muovendo passi molto importanti. Nel mirino dei bianconeri per rinforzare la mediana ci sarebbe anche Frenkie De Jong. La conferma arriva direttamente da La Gazzetta dello Sport, che spiega come l’olandese sia in uscita dal Barcellona. De Jong piace molto ad Allegri, ma su di lui ci sono ovviamente gli occhi di tanti top club europei. Una pista che sembra ad oggi molto complicata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS SU JuveNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 maggio 2022) Calciomercato: ci sarebberonellaa De, centrocampista olandese in uscita dal Barcellona Non solo Milinkovic-Savic, per il quale gli uomini mercato dellantus stanno muovendo passi molto importanti. Nel mirino deiper rinforzare la mediana ci sarebbeFrenkie De. La conferma arriva direttamente da La Gazzetta dello Sport, che spiega come l’olandese sia in uscita dal Barcellona. Depiace molto ad Allegri, ma su di lui ci sono ovviamente gli occhi di tanti top club europei. Una pista che sembra ad oggi molto complicata. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News ...

