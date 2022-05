Aborto: la Corte suprema Usa vuole abolire il diritto delle donne. Esplode la protesta (Di martedì 3 maggio 2022) La Corte suprema vuole abolire la legge sull'Aborto, dopo che nel 1973 (ossia 49 anni fa) la stessa Corte sancì il diritto delle donne americane a interromprere la gravidanza. La notizia ha causato immediate proteste in strada e un terremoto politico. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 maggio 2022) Lala legge sull', dopo che nel 1973 (ossia 49 anni fa) la stessasancì ilamericane a interromprere la gravidanza. La notizia ha causato immediate proteste in strada e un terremoto politico. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lauraboldrini : Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un… - Agenzia_Ansa : La Corte suprema americana intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto negl… - amnestyitalia : ??La sentenza della Corte suprema Usa mette in pericolo il diritto all'aborto nel mondo. Questa la dichiarazione del… - sognoscettico : RT @MarcoNoel19: La Corte Suprema degli Usa si appresta ad abolire il diritto all'aborto. Un paese che tutela la vita, tra una condanna a… - serena_m8 : RT @lauraboldrini: Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un passo… -