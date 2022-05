Pasalic: «Non siamo al livello degli altri anni» (Di lunedì 2 maggio 2022) Le parole di Pasalic al termine della partita con la Salernitana, pareggiata grazie ad un suo gol nel finale intervistato alla fine della partita con la Salernitana, Pasalic ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole. «Ci aspettavamo una partita tosta, la Salernitana ha fatto vedere nelle ultime tre partite che sono una buona squadra i lotta per la salvezza. Lo hanno dimostrato, almeno non abbiamo perso ma non mi spiego come mai in casa non vinciamo. Guardiamo avanti. Abbiamo due partite in trasferta dove giochiamo meglio e abbiamo migliori risultati. Speriamo di vincere e restare in alto per la lotta per l’Europa League. Numericamente è una buona stagione a livello personale, ma non conta niente, non siamo al livello degli altri anni e non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Le parole dial termine della partita con la Salernitana, pareggiata grazie ad un suo gol nel finale intervistato alla fine della partita con la Salernitana,ha parlato ai microfoni di Sky. Le sue parole. «Ci aspettavamo una partita tosta, la Salernitana ha fatto vedere nelle ultime tre partite che sono una buona squadra i lotta per la salvezza. Lo hanno dimostrato, almeno non abbiamo perso ma non mi spiego come mai in casa non vinciamo. Guardiamo avanti. Abbiamo due partite in trasferta dove giochiamo meglio e abbiamo migliori risultati. Speriamo di vincere e restare in alto per la lotta per l’Europa League. Numericamente è una buona stagione apersonale, ma non conta niente, nonale non ...

PepeBoss1398 : @gattomilanista Pasalic ha appena detto “non giochiamo più al livello degli scorsi anni” ma fidiamoci di Cassano ch… - CalcioNews24 : #Pasalic: «Non siamo al livello degli altri anni» - tuttoatalanta : L'Atalanta non c'è più, ma si salva. La Salernitana ottiene (solo) un punto. Pasalic firma l'1-1 al 90'… - PippaMezza : RT @webecodibergamo: Atalanta, in casa non vice più: Pasalic agguanta il pareggio con la Salernitana all’88’ - Amsicora5 : Regalo per Pasalic, idee? Si fa la colletta, due punti tolti alla Salernitana non hanno prezzo -