Il sasso sul parabrezza di un’auto in viale Colajanni a Ragusa (Di lunedì 2 maggio 2022) Ragusa – “L’episodio della pietra lanciata e che ha colpito il parabrezza di un’auto in transito in viale Colajanni a Ragusa ricorda tristemente, purtroppo, quanto accadeva vent’anni fa in quelle città del Nord con il pericoloso fenomeno dei sassi dal cavalcavia. Non sappiamo quale sia la cornice di questo episodio ma ci fa senz’altro preoccupare anche perché gli autori sarebbero i componenti di un gruppetto di preadolescenti che sarebbero stati visti scappare all’altezza del campetto che sorge in prossimità della suddetta arteria stradale”. E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, ad evidenziarlo, chiarendo che, in passato, lo stesso, con uno specifico emendamento poi bocciato dall’aula, aveva presentato la proposta di un osservatorio ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 2 maggio 2022)– “L’episodio della pietra lanciata e che ha colpito ildiin transito inricorda tristemente, purtroppo, quanto accadeva vent’anni fa in quelle città del Nord con il pericoloso fenomeno dei sassi dal cavalcavia. Non sappiamo quale sia la cornice di questo episodio ma ci fa senz’altro preoccupare anche perché gli autori sarebbero i componenti di un gruppetto di preadolescenti che sarebbero stati visti scappare all’altezza del campetto che sorge in prossimità della suddetta arteria stradale”. E’ il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di, Mario Chiavola, ad evidenziarlo, chiarendo che, in passato, lo stesso, con uno specifico emendamento poi bocciato dall’aula, aveva presentato la proposta di un osservatorio ...

