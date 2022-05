**Energia: bozza dl, controlli Gdf su prezzi carburanti contro speculazioni** (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquota di accisa" sui carburanti, per calmierari i prezzi alla pompa, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale anche "del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanzia per monitorare l'andamento dei prezzi anche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici". E' quanto si legge nella bozza del dl carburanti, a breve sul tavolo del Cdm, che proroga fino all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma, 2 mag. (Adnkronos) - "Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquota di accisa" sui, per calmierari ialla pompa, il Garante per la sorveglianza deisi avvale anche "del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanzia per monitorare l'andamento deianche relativi alla vendita al pubblico dei suddetti prodotti energetici". E' quanto si legge nelladel dl, a breve sul tavolo del Cdm, che proroga fino all'8 luglio il taglio delle accise sui

