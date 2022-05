Buone notizie per l’Inter: le condizioni di Barella verso l’Empoli (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo l’uscita per via di un forte dolore ginocchio nei minuti finale del match contro l’Udinese, tutti temevano il peggio per il finale di stagione di Nicolò Barella. Stando agli ultimi aggiornamenti, può invece tirare un sospiro di sollievo Simone Inzaghi. Nonostante il forte dolore, non si dovrebbe trattare di nulla di più grave che una forte contusione. Inter Centrocampo Barella A ridosso del weekend, sarà proprio il tecnico piacentino a dover decidere sull’eventuale utilizzo del centrocampista italiano dal primo minuto. Con Hakan Çalhano?lu al rientro dalla squalifica, Inzaghi potrebbe schierare nuovamente il trio di centrocampo più utilizzato e apprezzato dai tifosi neroazzurri. Ciò che è sicuro, è che Barella stesso, con solo 3 partite di campionato da giocare e uno scudetto ancora totalmente in bilico, vorrà dare il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 maggio 2022) Dopo l’uscita per via di un forte dolore ginocchio nei minuti finale del match contro l’Udinese, tutti temevano il peggio per il finale di stagione di Nicolò. Stando agli ultimi aggiornamenti, può invece tirare un sospiro di sollievo Simone Inzaghi. Nonostante il forte dolore, non si dovrebbe trattare di nulla di più grave che una forte contusione. Inter CentrocampoA ridosso del weekend, sarà proprio il tecnico piacentino a dover decidere sull’eventuale utilizzo del centrocampista italiano dal primo minuto. Con Hakan Çalhano?lu al rientro dalla squalifica, Inzaghi potrebbe schierare nuovamente il trio di centrocampo più utilizzato e apprezzato dai tifosi neroazzurri. Ciò che è sicuro, è chestesso, con solo 3 partite di campionato da giocare e uno scudetto ancora totalmente in bilico, vorrà dare il ...

