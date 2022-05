Atp Madrid, Sinner: “Sto bene, l’intervento del fisioterapista era solo per un check” (Di lunedì 2 maggio 2022) Partenza complicata per Jannik Sinner all’esordio nel Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino ha sconfitto l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, dovendo però annullare ben tre match-point nel secondo set e rimanere in campo quasi tre ore. Durante il match tra l’altro, Sinner ha fatto un po’ preoccupare tutti per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, visto l’intervento del fisioterapista sullo score di 2-1 del terzo parziale. Lo stesso tennista ha però poi tranquillizzato tutti in merito a ciò. Ecco le sue parole riportate da Ubitennis: “Ho cercato di fare il mio gioco, qualche volta ha funzionato. qualche volta un po’ meno. Però è stata una partita difficile, perché con Tommy Paul non ci avevo mai giocato e né mai allenato, era tutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 maggio 2022) Partenza complicata per Jannikall’esordio nel Masters1000 di. Sulla terra rossa della Caja Magica, l’altoatesino ha sconfitto l’americano Tommy Paul con il punteggio di 6-7 (4) 7-6 (4) 6-3, dovendo però annullare ben tre match-point nel secondo set e rimanere in campo quasi tre ore. Durante il match tra l’altro,ha fatto un po’ preoccupare tutti per quanto riguarda le sue condizioni fisiche, vistodelsullo score di 2-1 del terzo parziale. Lo stesso tennista ha però poi tranquillizzato tutti in merito a ciò. Ecco le sue parole riportate da Ubitennis: “Ho cercato di fare il mio gioco, qualche volta ha funzionato. qualche volta un po’ meno. Però è stata una partita difficile, perché con Tommy Paul non ci avevo mai giocato e né mai allenato, era tutto ...

Eurosport_IT : SINNER AL 2° TURNO! ?????? Il giovane azzurro dopo un inizio difficile batte Paul e conquista i sedicesimi di finale… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP MADRID, SINNER SI QUALIFICA PER IL SECONDO TURNO Battuto in tre set lo statunitense Paul (6-7,… - Adnkronos : #AtpMadrid: #Sinner salva 3 match point e approda al secondo turno. - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: Che bella rimonta per Lorenzo #Musetti ???? Dopo aver superato le qualificazioni @Lorenzo1Musetti ???? è al 2T del #MMOPEN d… - infoitsport : ATP Madrid, Jannik Sinner: 'Problema fisico? Era solo un check'. Poi spiega il segreto di come si salva un match-po… -