ASCOLTI TV 1 MAGGIO 2022 | FELICIA IMPASTATO | CONCERTONE | AGG | GLI EREDI DELLA TERRA | LINEA VERDE | DOMENICA IN DATI IN RITARDO

tvblogit : Ascolti tv domenica 1° Maggio 2022: Felicia Impastato, Concertone, Gli eredi della Terra - zazoomblog : Ascolti TV: dati Auditel di ieri domenica 1 maggio 2022 - #Ascolti #Auditel #domenica #maggio - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 1 maggio - infoitcultura : Ascolti TV 1 maggio 2022, ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti - CorriereCitta : Ascolti Tv domenica 1° maggio: Che Tempo Che Fa, Felicia Impastato, Non è l’Arena, dati Auditel e share -

Mattinata anomala quella di oggi, lunedì 22022, per il palinsesto del primo canale della Tv di Stato: il programma condotto da Eleonora ... forte del successo sempre ottenuto in. Non ...tv di domenica 12022 : nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. " Felicia Impastato " contro " Gli eredi della terra ". Chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera, ...A partire dal mese di maggio, questo utilizzo degli apparecchi non riconducibile agli ascolti non sarà più conteggiato in “Altre TER” e quindi neanche nel totale della platea televisiva. L’ascolto ...Il Concertone del Primo Maggio 2022 è stato molto più tranquillo rispetto a ... dopo le ultime stagioni deludenti sul fronte ascolti, sta cercando il modo di risollevarsi. Fedez e Ambra potrebbero ...