Bezzecchi | ' Vale si era raccomandato per la partenza | l' ho accontentato' - News

(Di domenica 1 maggio 2022) Tra le note liete della giornata per quanto concerne i colori azzurri non vi è solo Pecco Bagnaia, ma anche Marco, che ha concluso il suo fine settimana con una ottima nona piazza, dopo l'...

motosprint : #Bezzecchi: 'Vale si era raccomandato per la partenza, l'ho accontentato' - Motorsport_IT : #MotoGP | Bezzecchi: “Oltre ogni aspettativa, che bello con Vale nel box!” #PortugueseGP -

Motosprint.it

... ma anche Marco, che ha concluso il suo fine settimana con una ottima nona piazza, dopo l'... Ho parlato tanto conin questi giorni, e mi aveva messo un po' di pressione ripetendomi "mi ...Una prova cheancora di più, perché fatta su una pista dove Quartararo è sempre andato ... Ottima prestazione di Marco, che ha conquistato l'ottavo tempo, mentre Enea Bastianini dovrà ... Bezzecchi: "Vale si era raccomandato per la partenza, l'ho accontentato" Tra le note liete della giornata per quanto concerne i colori azzurri non vi è solo Pecco Bagnaia, ma anche Marco Bezzecchi ... Ho parlato tanto con Vale in questi giorni, e mi aveva messo ...(La Sicilia) Così gli altri italiani: ottavo Enea Bastianini (Ducati Gresini) davanti a Marco Bezzecchi (Ducati VR46), preceduti ... secondo podio consecutivo che vale anche la perdita delle ...