Vira | la bambina ucraina con scritti sulla schiena il suo nome e il numero di telefono dei genitori

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 5 aprile 2022)e cog, la data di nascita e i numeri didi mamma e papà. Questi i dati che Sasha Makoviy, una mamma, ha scritto con una penna bludella figlia,, poco più di due anni. La foto e la storia di quellacon la‘tatuata’ è stata diffusa e raccontata dalla stessa madre, con un post su Instagram, tre giorni fa. Ieri, la giornalista Anastasiia Lapatina del quotidiano The Kyiv Independent ha ricondiviso quello scatto, con una didascalia che riportiamo ma che non è esattamente corretta in quanto generalizza – parlando al plurale – la storia di una sola mamma che all’inizio della guerra ha temuto per la vita di propria figlia. “Le madri ucraine scrivono i loro contatti familiari sui corpi ...