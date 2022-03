Ucraina, missili russi contro Kiev e altre città: vittime civili | Biden: Putin è un dittatore, deve pagare (Di mercoledì 2 marzo 2022) 02 mar 06:17 Media: secondo round colloqui in Bielorussia Il secondo round di colloqui tra Ucraina e Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bielorussia: è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 marzo 2022) 02 mar 06:17 Media: secondo round colloqui in Bieloa Il secondo round di colloqui trae Mosca per cercare di arrivare a una tregua, previsto per oggi, dovrebbe tenersi in Bieloa: è ...

Advertising

Corriere : Armi all’Ucraina dall’Italia, il governo approva il decreto per inviare missili e mitragliatrici - Agenzia_Ansa : VIDEO I Ucraina, il ministero degli Esteri denuncia: missili su obiettivi civili a Kharkiv. Un missile colpisce la… - Corriere : ?? Il carico di missili e mitragliatrici sarà consegnato direttamente alle autorità di Kiev, la Nato si occuperà del… - donatoconvlibe1 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Oggi secondo round di colloqui per cercare la tregua. Ma nel sesto giorno di guerra sono piovuti ancora missili… - michelaferri72 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Oggi secondo round di colloqui per cercare la tregua. Ma nel sesto giorno di guerra sono piovuti ancora missili… -