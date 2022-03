Serie A, sarà Marinelli l’arbitro di Inter-Salernitana (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ecco l’arbitro di Inter-Salernitana, match della ventottesima giornata della Serie A 2021/2022 In vista della nona giornata del girone di ritorno della Serie A in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Salerinitana, in programma per venerdì 4 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli. Il fischietto della sezione di Tivoli sarà assistito da Tolfo e Paganessi; il quarto uomo sarà Marchetti. Al VAR Chiffi e Passeri all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Eccodi, match della ventottesima giornata dellaA 2021/2022 In vista della nona giornata del girone di ritorno dellaA in programma tra venerdì e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match.-Salerinitana, in programma per venerdì 4 marzo con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalLivio. Il fischietto della sezione di Tivoliassistito da Tolfo e Paganessi; il quarto uomoMarchetti. Al VAR Chiffi e Passeri all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

