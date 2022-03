Sala: a Gergiev chiesto di condannare la guerra, non abiura (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sulla questione Gergiev posso dire che sono otto i teatri europei che lo hanno allontanato, sbagliano tutti? E' possibile, però voglio precisare una cosa: non è stata chiesta nessuna abiura a Gergiev,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Sulla questioneposso dire che sono otto i teatri europei che lo hanno allontanato, sbagliano tutti? E' possibile, però voglio precisare una cosa: non è stata chiesta nessuna,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il sindaco Sala 'licenzia' il maestro russo Gergiev : 'Non prende distanza da Putin, non dirigerà alla Scala il 5 m… - Corriere : Valery Gergiev, il direttore filo-Putin fuori dalla Scala. Sala: non dirigerà la Dama di picche - HuffPostItalia : Non prende le distanze da Putin, Sala esclude Valery Gergiev dal podio della Scala - LukeDuke1268 : RT @boni_castellane: Non esiste il benché minimo dubbio, una cosa sola spinge Sala a dire che Gergiev non può dirigere alla Scala o la Bico… - FedericoCecchi7 : RT @DiegoFusaro: Al maestro Valery Gergiev è stato intimato dal sindaco Sala di condannare pubblicamente la politica di Putin. Ora è stato… -