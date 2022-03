“Povero Gabbiano”, com’è nata (e quando) la canzone diventata virale su Tik Tok (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se non l’avete ancora sentita è solo perché non siete amanti dei social (o venite da Marte!). Povero Gabbiano è la nuova hit del 2022 – altro che Mahmood & Blanco – e sul web la cantano tutti, da Emma Marrone a Gianni Morandi. Su Tik Tok, Twitter e Instagram, i video (meme) pubblicati con questa canzone sono migliaia, tanto da essere diventata un vero e proprio tormentone. Vi raccomandiamo... Instagram censura la foto di Mahmood e Blanco nudi: "Viola le linee guida" Ma qual è la storia che si nasconde dietro a questo pezzo? Come riporta il sito Biccy, lo YouTuber Alici Come Prima è andato alla ricerca dell’autore di questo brano, per scoprire quando, come e perché è stato scritto. La canzone è stata pubblicata nel 1988 ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Se non l’avete ancora sentita è solo perché non siete amanti dei social (o venite da Marte!).è la nuova hit del 2022 – altro che Mahmood & Blanco – e sul web la cantano tutti, da Emma Marrone a Gianni Morandi. Su Tik Tok, Twitter e Instagram, i video (meme) pubblicati con questasono migliaia, tanto da essereun vero e proprio tormentone. Vi raccomandiamo... Instagram censura la foto di Mahmood e Blanco nudi: "Viola le linee guida" Ma qual è la storia che si nasconde dietro a questo pezzo? Come riporta il sito Biccy, lo YouTuber Alici Come Prima è andato alla ricerca dell’autore di questo brano, per scoprire, come e perché è stato scritto. Laè stata pubblicata nel 1988 ...

Advertising

team_world : Noi ridiamo e scherziamo ma povero gabbiano, hai perduto la compagna. - GayTheInfinity : RT @bajisyakis0ba: #BSD 100/99.5 idk Only for BSD Italia?? Quando Atsushi ha scoperto di aku mi si è spezzato il cuore anche se prima o poi… - bajisyakis0ba : RT @bajisyakis0ba: #BSD 100/99.5 idk Only for BSD Italia?? Quando Atsushi ha scoperto di aku mi si è spezzato il cuore anche se prima o poi… - bajisyakis0ba : #BSD 100/99.5 idk Only for BSD Italia?? Quando Atsushi ha scoperto di aku mi si è spezzato il cuore anche se prima o… - infoitcultura : “Povero Gabbiano”, com’è nata (e quando) la canzone diventata virale su Tik Tok -