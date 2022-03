Pensioni anticipate 2023, nati nel 60: ‘Stop scuse, serve quota 41 e via dai 62 anni’ (Di mercoledì 2 marzo 2022) In questi giorni sul sito si fa un gran parlare dell’influenza che il conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina possa avere sui prossimi incontri tra Governo e sindacati, sulla paura che questi passeranno in secondo piano e dunque la riforma delle Pensioni diventerà, nonostante i tanti lavoratori in attesa, argomento secondario, dato il contesto. Sono in molti anche ad ipotizzare che alle soglie del 2023, per le elezioni, gli argomenti ‘Abolire la Riforma Fornero’ e ‘uscita con quota 41 senza penalizzazioni ed indipendentemente dall’età anagrafica’ saranno di nuovo al centro dei dibattiti. Perché, dicono i lavoratori, in fondo, i partiti sanno che le Pensioni restano un argomento caldo, starà allora ai lavoratori ‘farsi furbi’ e non credere a tutto quel che sarà contenuto nei programmi elettorali, redatti al solo ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 2 marzo 2022) In questi giorni sul sito si fa un gran parlare dell’influenza che il conflitto scoppiato tra Russia e Ucraina possa avere sui prossimi incontri tra Governo e sindacati, sulla paura che questi passeranno in secondo piano e dunque la riforma dellediventerà, nonostante i tanti lavoratori in attesa, argomento secondario, dato il contesto. Sono in molti anche ad ipotizzare che alle soglie del, per le elezioni, gli argomenti ‘Abolire la Riforma Fornero’ e ‘uscita con41 senza penalizzazioni ed indipendentemente dall’età anagrafica’ saranno di nuovo al centro dei dibattiti. Perché, dicono i lavoratori, in fondo, i partiti sanno che lerestano un argomento caldo, starà allora ai lavoratori ‘farsi furbi’ e non credere a tutto quel che sarà contenuto nei programmi elettorali, redatti al solo ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Opzionedonna News sulle Pensioni anticipate per tutti, opzione donna a 58 anni, cosa… - Vlad_Dicost : 3/cosa succederebbe ?militari sono molto preoccupati per il fatto che non esiste un atto al quale poi legare eventu… -