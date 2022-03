Paolo Nori: Bicocca cancella mio corso su Dostoevskij, ridicolo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo scrittore parmigiano Paolo Nori ha denunciato che l'Università Bicocca di Milano ha "proibito" un corso che lui doveva tenere sui racconti del celebre romanziere e filosofo russo Fedor Dostoevskij (... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo scrittore parmigianoha denunciato che l'Universitàdi Milano ha "proibito" unche lui doveva tenere sui racconti del celebre romanziere e filosofo russo Fedor(...

matteorenzi : L'Università Bicocca di Milano avrebbe bloccato una serie di lezioni su Dostoevskij di Paolo Nori. Proibire di stud… - pbersani : Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della “delicatezza” del m… - LaStampa : L’università Bicocca cancella il corso di Paolo Nori su Dostoevskij: “Evitiamo le polemiche”. Lo scrittore in lacri… - ilnegu : RT @tomasomontanari: Come rettore di @UniStraSiena ho appena invitato Paolo #Nori a fare qua i seminari su Dostoevskij. Ne saremmo onorati… - SimonaCroisette : RT @pbersani: Ma davvero è stato annullato a Paolo Nori un percorso didattico su Dostoevskij in ragione della “delicatezza” del momento? Ma… -