Advertising

zazoomblog : Monza-Parma le formazioni ufficiali: Mancuso in coppia con Mota Iachini lancia Sits - #Monza-Parma #formazioni… - ParmaLiveTweet : LIVE! Monza-Parma: a breve l'inizio della gara. Gioca Sits dall'inizio - tabellamercatob : 8^ ritorno #SerieB Alle 18.30 sei partite Formazioni /5 #MonzaParma Quattro cambi ciascuno #Monza: Lamanna, Cald… - sportparma : Le formazioni ufficiali di Monza-Parma - ParmaLiveTweet : Monza-Parma, le formazioni ufficiali: Iachini sorprende ancora. Sits titolare! -

Ultime Notizie dalla rete : Monza Parma

Continua il percorso serrato delche deve riaccorciare la classifica di Serie B dopo gli stop con Pisa e Lecce. Mercoledì 2 marzo all'U - Power Stadium c'è il. Alle 18.30. E poi sabato la trasferta a casa del Cittadella. ...... e che si giocano mercoledì 2 marzo, sono sei: tutte in calendario alle ore 18:30, si tratta di Frosinone Cosenza , Lecce Ascoli ,, Pisa Crotone , Reggina Vicenza e Spal Cittadella . ...Le formazioni ufficiali di Monza-Parma, valida per la 27esima giornata di Serie B 2021/2022. Sfida tra due squadre dal blasone importante, con i brianzoli che attualmente navigano in sesta posizione m ...Ecco le formazioni di Monza-Parma (inizio ore 18.30), match valevole per la ventisettesima giornata della Serie B 2021/2022. Scelte quasi obbligate per mister Iachini, al netto delle tante assenze (be ...