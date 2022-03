M5s | Conte | mi sottoporrò a una nuova votazione

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti di un Tribunale, che in prima istanza ha emesso un provvedimento a noi favorevole e in seconda istanza la sospensiva. Faremo tabula rasa, il ...

Lo ha detto il leder del, Giuseppe, ospite di Non stop news, su Rtl 102.5. .Ucraina e alleanze: ne ha parlato Giuseppe, leader delnonostante le attuali traversie legali. 'Quanto sta accadendo' in Ucraina 'interroga le coscienze perché vengono conculcati i basilari principi democratici. Per questa ragione, ..."Faremo tabula rasa, non possiamo rimanere appesi ai pronunciamenti di un Tribunale. Non abbiamo mai paura della democrazia e del voto, è bello esercitarli anche continuamente".ROMA, 02 MAR - "Non possiamo rimanere appesi ai differenti pronunciamenti di un Tribunale, che in prima istanza ha emesso un provvedimento a noi favorevole e in seconda istanza la sospensiva. Faremo ...