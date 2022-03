LIVE Trofeo Laigueglia 2022 in DIRETTA: il gruppo si avvicina a due minuti (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14 Fra poco tratto di discesa lungo poco più di cinque chilometri, poi bisognerà attendere l’ingresso nel circuito finale di 12,6 chilometri da ripetere quattro volte. 14.10 Scollinato il Testico, e il plotone si avvicina ancora ai fuggitivi: 2’00” ora il margine. 14.08 Siamo sulle ultime rampe del GPM di Testico, il gruppo ha dato una prima sgasata per riavvicinarsi alla fuga. 14.05 Altri secondi mangiati dal gruppo, che ora è a 2’30” dai cinque battistrada. 14.02 In archivio le prime tre ore di corsa per Lorenzo Roda (Biesse-Carera), Ricardo Tosin (General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese, Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). Media di 39,5 km/h. 14.00 Sono UAE Team Emirates e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.14 Fra poco tratto di discesa lungo poco più di cinque chilometri, poi bisognerà attendere l’ingresso nel circuito finale di 12,6 chilometri da ripetere quattro volte. 14.10 Scollinato il Testico, e il plotone siancora ai fuggitivi: 2’00” ora il margine. 14.08 Siamo sulle ultime rampe del GPM di Testico, ilha dato una prima sgasata per rirsi alla fuga. 14.05 Altri secondi mangiati dal, che ora è a 2’30” dai cinque battistrada. 14.02 In archivio le prime tre ore di corsa per Lorenzo Roda (Biesse-Carera), Ricardo Tosin (General Store Essegibi Curia), Jacopo Cortese, Francesco Carollo (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB). Media di 39,5 km/h. 14.00 Sono UAE Team Emirates e ...

