Inquinamento - I dati del governo inglese: le stufe a legna inquinano più di tutto il traffico (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bruciare legna - nella fattispecie nelle stufe casalinghe - produce più Inquinamento di tutto il traffico stradale: la notizia non è certo nuova, ma ora ha il crisma dell'ufficialità grazie al governo britannico che ha reso noti nuovi dati, in base ai quali il contributo di piccole particelle inquinanti provenienti da questa attività, pur essendo sceso dal 38 al 17%, rimane uno dei principali responsabili del degrado atmosferico. Di contro, il ruolo dei trasporti stradali si ferma al 13% (dall'industria manufatturiera e dalle costruzioni proviene, invece, il 27%). I dati mostrano come il minuscolo particolato PM2.5 prodotto dalla combustione del legno sia aumentato di un terzo tra il 2010 e il 2020, raggiungendo le 13.900 tonnellate l'anno. Un volume ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bruciare- nella fattispecie nellecasalinghe - produce piùdiilstradale: la notizia non è certo nuova, ma ora ha il crisma dell'ufficialità grazie albritannico che ha reso noti nuovi, in base ai quali il contributo di piccole particelle inquinanti provenienti da questa attività, pur essendo sceso dal 38 al 17%, rimane uno dei principali responsabili del degrado atmosferico. Di contro, il ruolo dei trasporti stradali si ferma al 13% (dall'industria manufatturiera e dalle costruzioni proviene, invece, il 27%). Imostrano come il minuscolo particolato PM2.5 prodotto dalla combustione del legno sia aumentato di un terzo tra il 2010 e il 2020, raggiungendo le 13.900 tonnellate l'anno. Un volume ...

