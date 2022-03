Guerra Russia-Ucraina, Kiev cita “documenti segreti” russi: “Invasione decisa il 18 gennaio e programmata tra il 20 febbraio e il 6 marzo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sulla base delle informazioni ricevute, abbiamo appreso che i documenti di pianificazione per la Guerra con l’Ucraina sono stati approvati il 18 gennaio 2022 e l’operazione di conquista dell’Ucraina si sarebbe dovuta compiere in 15 giorni, cioè dal 20 febbraio al 6 marzo“. Lo rivelano su Facebook le Forze armate ucraine, citando carte russe finite nelle loro mani. “Grazie al successo delle azioni di una delle unità delle Forze armate dell’Ucraina”, si legge nel post, “gli occupanti russi non solo perdono equipaggiamento e vite umane, ma in preda al panico abbandonano anche documenti segreti“. I documenti, di cui non è stato possibile verificare l’autenticità, sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Sulla base delle informazioni ricevute, abbiamo appreso che idi pianificazione per lacon l’sono stati approvati il 182022 e l’operazione di conquista dell’si sarebbe dovuta compiere in 15 giorni, cioè dal 20al 6“. Lo rivelano su Facebook le Forze armate ucraine,ndo carte russe finite nelle loro mani. “Grazie al successo delle azioni di una delle unità delle Forze armate dell’”, si legge nel post, “gli occupantinon solo perdono equipaggiamento e vite umane, ma in preda al panico abbandonano anche“. I, di cui non è stato possibile verificare l’autenticità, sono ...

