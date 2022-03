Guerra in Ucraina, il Papa: “Imploriamo la pace da Dio, gli uomini non sanno costruirla” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Ancora un disperato appello per la pace arriva da Papa Francesco. L’occasione la Messa del Mercoledì delle Ceneri, celebrata, come da tradizione, nella basilica di Santa Sabina, all’Aventino. Bergoglio non è presente fisicamente a causa della gonalgia (leggi qui); al suo posto, a presiedere il rito, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che dà lettura dal pulpito dell’antica chiesa dell’omelia preparata dal Pontefice per il rito. Una riflessione che ruota attorno a tre parole chiave: preghiera, carità e digiuno, ovvero i cardini del tempo quaresimale per ogni cristiano. Esse, sottolinea il Pontefice, “devono maturare nel segreto” ma “non sono segreti i loro effetti. Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia. Prima di tutto perché chi ne prova gli effetti, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – Ancora un disperato appello per laarriva daFrancesco. L’occasione la Messa del Mercoledì delle Ceneri, celebrata, come da tradizione, nella basilica di Santa Sabina, all’Aventino. Bergoglio non è presente fisicamente a causa della gonalgia (leggi qui); al suo posto, a presiedere il rito, il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che dà lettura dal pulpito dell’antica chiesa dell’omelia preparata dal Pontefice per il rito. Una riflessione che ruota attorno a tre parole chiave: preghiera, carità e digiuno, ovvero i cardini del tempo quaresimale per ogni cristiano. Esse, sottolinea il Pontefice, “devono maturare nel segreto” ma “non sono segreti i loro effetti. Preghiera, carità e digiuno non sono medicine solo per noi, ma per tutti, perché possono cambiare la storia. Prima di tutto perché chi ne prova gli effetti, ...

