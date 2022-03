Guerra in Ucraina: Alberto di Monaco decide di sanzionare duramente la Russia (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il principe Alberto di Monaco ha rilasciato lunedì una dichiarazione in cui annuncia che il Principato si unisce all’Unione Europea e agli altri paesi occidentali nel sanzionare le élite russe. Alberto II è il primo reale d’Europa ad adottare azioni concrete contro la Guerra in Ucraina. A causa dei continui attacchi della Russia contro l’Ucraina, il Principato di Monaco si è unito agli altri paesi europei. Nella giornata di lunedì, dunque, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che congelerà i beni dei russi. Imporrà, inoltre, loro ulteriori sanzioni. Il Palazzo ha annunciato: “Il principe Alberto di Monaco ha sostenuto tutti gli sforzi volti a fermare i combattimenti in Ucraina e ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il principediha rilasciato lunedì una dichiarazione in cui annuncia che il Principato si unisce all’Unione Europea e agli altri paesi occidentali nelle élite russe.II è il primo reale d’Europa ad adottare azioni concrete contro lain. A causa dei continui attacchi dellacontro l’, il Principato disi è unito agli altri paesi europei. Nella giornata di lunedì, dunque, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che congelerà i beni dei russi. Imporrà, inoltre, loro ulteriori sanzioni. Il Palazzo ha annunciato: “Il principediha sostenuto tutti gli sforzi volti a fermare i combattimenti ine ...

