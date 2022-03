Gli scienziati russi contro Putin | «Mosca è l’unica responsabile Pace e rispetto per l’Ucraina»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Oltre 600 fra studiosi,e giornalisti scientificihanno firmato un appello per fermare la guerra in Ucraina, esprimendo una durissima condanna nei confronti di. «La responsabilità dell’avere scatenato una nuova guerra in Europa è tutta dellaa», si legge nella lettera aperta, che si conclude chiedendo «l’immediata sospensione di tutte le azioni militari condotte»; «ildella sovranità e dell’integrità territoriale dello Stato ucraino»; «laper i nostri due Paesi!». La condanna degli«Noi, studiosi,ed esponenti del giornalismo scientifico, esprimiamo una decisa protesta...