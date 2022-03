GHOSTWIRE TOKYO: Disponibile la Visual Novel GRATIS (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tango Gameworks e Bethesda sono liete di annunciare il lancio odierno della Visual Novel GHOSTWIRE: TOKYO – Preludio, GRATIS per tutti i possessori dei sistemi PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4 (PS4™). I giocatori di Steam ed Epic Games Store potranno giocare gratuitamente al preludio a partire dall’8 marzo 2022. Lasciati trasportare nel mondo di GHOSTWIRE con GHOSTWIRE: TOKYO – Preludio. In questa avvincente Visual Novel, i giocatori si uniranno all’imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con un’insolita sparizione. Tuttavia, nel corso delle indagini, il mistero assumerà tinte sempre più sinistre. I giocatori potranno scegliere come interagire con i colleghi ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tango Gameworks e Bethesda sono liete di annunciare il lancio odierno della– Preludio,per tutti i possessori dei sistemi PlayStation®5 (PS5™) e PlayStation®4 (PS4™). I giocatori di Steam ed Epic Games Store potranno giocare gratuitamente al preludio a partire dall’8 marzo 2022. Lasciati trasportare nel mondo dicon– Preludio. In questa avvincente, i giocatori si uniranno all’imperscrutabile KK e alla sua squadra di detective del soprannaturale, mentre sono alle prese con un’insolita sparizione. Tuttavia, nel corso delle indagini, il mistero assumerà tinte sempre più sinistre. I giocatori potranno scegliere come interagire con i colleghi ...

