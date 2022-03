Gf Vip | Lulù e Le Pesanti Accuse a Jessica! E’ Scontro tra Sorelle!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dopo l’ultima diretta del Gf Vip, è scoppiata una nuova lite trae Jessica Selassiè. Alla più piccola delle Princess non è piaciuta affatto la linea della vita fatta da Jessica, in cui la ragazza lamentava di essersi sempre sentita diversa dalle sorelle più piccole. Ed ecco che la nostral’ha accusata di aver fatto queste rivelazioni per uno scopo ben preciso. Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Jessica eai ferri corti Nuovotra Jessica eSelassié al Gf Vip. Tutto a causa della linea della vita fatta da Jessica e mostrata nell’ultima diretta. La maggiore delle Princess, in lacrime, ha raccontato di aver fatto in buona sostanza da madre a Clarissa e. Jessica si è sempre presa cura delle sorelle per dar modo alle due ragazze di dare il meglio di loro. ...