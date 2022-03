E’ corsa all’acquisto di pillole di iodio: ma a cosa servono (e servono davvero)? (Di mercoledì 2 marzo 2022) In Francia e in molti altri paesi europei è fuggi fuggi generale per accaparrarsi le pillole di iodio. Una scena che ricorda quella della serie TV Chernobyl e che, a tratti, fa presagire il peggio. Ma perché si acquista lo iodio e che cos’è? Sembra di trovarsi dinanzi alla profezia che si autoavvera descritta dal sociologo Merton quella che sta accadendo in Francia e in altri paesi d’Europa, dove tantissimi cittadini stanno facendo una corsa all’acquisto di pillole di iodio. Una scena a tratti surreale che ricorda quella mostrata nella serie Chernobyl, quando la fisica nucleare che venne a sapere di nascosto quanto stava accadendo a Pryp”jat’ donò alla segretaria di uno dei dirigenti locali del partito comunista delle pillole di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 marzo 2022) In Francia e in molti altri paesi europei è fuggi fuggi generale per accaparrarsi ledi. Una scena che ricorda quella della serie TV Chernobyl e che, a tratti, fa presagire il peggio. Ma perché si acquista loe che cos’è? Sembra di trovarsi dinanzi alla profezia che si autoavvera descritta dal sociologo Merton quella che sta accadendo in Francia e in altri paesi d’Europa, dove tantissimi cittadini stanno facendo unadidi. Una scena a tratti surreale che ricorda quella mostrata nella serie Chernobyl, quando la fisica nucleare che venne a sapere di nascosto quanto stava accadendo a Pryp”jat’ donò alla segretaria di uno dei dirigenti locali del partito comunista delledi ...

