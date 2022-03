(Di mercoledì 2 marzo 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 2 marzo, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena, risponderà a interrogazioni sulle iniziative del Governo, anche alla luce dell’articolo 120 della Costituzione, in relazione a criticità della legislazione elettorale siciliana in rapporto al principio di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (Boccia – PD); sulleperper ie iniziative volte alla piena fruizione di tale istituto da parte dei potenziali beneficiari (Toccafondi – ...

Advertising

Lopinionista : Domande presentate per l'assegno unico e universale per i figli a carico, question time con Bonetti… - RegionePuglia : Avviso #Custodiamoleimprese: 1.272 domande totali e più di 15milioni di euro di dotazione finanziaria. @ADelliNoci:… - radiolasernews : Bando “Attrattività dei borghi”, domande presentate da 17 Comuni - SassiLive : BANDO “ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI”, DOMANDE PRESENTATE DA 17 COMUNI LUCANI - Trmtv : Bando “Attrattività dei borghi”, domande presentate da 17 Comuni lucani -

Ultime Notizie dalla rete : Domande presentate

Rateizzazione oneri di ricongiunzione relativi allenel 2022. In questa fattispecie, la vairazione dell'indice ISTAT di riferimento ammonta a +1,9 per cento , dato che comporta una ...Ledi contributo possono esserefino al 31 marzo 2022 (proroga decisa dalla Giunta comunale il 23/2/2022). I contributi verranno erogati in ordine cronologico in base alla data di ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Tre progetti per provare ad accedere ai fondi del PNRR utili per migliorare l’edilizia scolastica e i servizi legati all’istruzione. Sono quelli presentati nei giorni scorsi dal ...Economia - Quali sono le conseguenze per chi non presenta domanda assegno unico? In questo caso si conservano le detrazioni figli a carico in busta .... In dettaglio, l'assegno unico abolisce: il ...