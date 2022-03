Coda inesorabile | il Lecce torna in vetta Pisa avanti col brivido | 1 - 1 tra Monza e Parma

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Nelle partite che completavano il turno infrasettimanale di B, 27ª giornata, la vittoria casalinga (3 - 1 sull'Ascoli) riporta ilin. Come al solito micidiale il bomber, che con la ...

Nelle partite che completavano il turno infrasettimanale di B, 27ª giornata, la vittoria casalinga (3 - 1 sull'Ascoli) riporta il Lecce in vetta. Come al solito micidiale il bomber, che con la doppietta allunga in testa alla classifica marcatori. Tiene il passo il Pisa, che prima si porta 3 - 0 sul Crotone poi soffre nel finale ma conquista i tre punti. A Monza il Parma si ...