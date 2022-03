Claudio De Conto | un ex di Pirelli per il gruppo Gnutti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) IlCarlo sceglieDecome amministratore delegato. Nella cabina di regia delindustriale specializzato in componenti ad alta precisione per l’automotive prende il posto di Paolo Groff. Milanese, 59 anni, una laurea alla Bocconi, Deè l’attuale presidente di Prysmian. In passato è allaper oltre 20 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

borghi_claudio : @ConteAlmaviva Tutti in strada a chiedere di segregare, di vietare il lavoro... poi un giorno l'umore della folla c… - borghi_claudio : @GiamboiK @AlessandroZamp La stessa cosa mi era stata riferita da altre fonti. In compenso avevano bloccato il con… - aldo_rovi : RT @Cricrip87: @borghi_claudio @FabioFZ3 Spiegaci le dichiarazioni deliranti di Salvini, Zaia, ceccardi...ma vi rendete conto di dove ci st… - S08789839 : @borghi_claudio @Marcella_IsBack @MLP_officiel Italia meridionale oltre il 65%.... Tenerne conto. È una realtà. - claudio_btc : Vi rendete conto vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Claudio Conto

QuiBrescia.it

... Cecilia Braschi, Fabio Cavallucci, Valerio Deho', Stefano Raimondi, Beatrice Avanzi,... più " un'indennità ad personam che sarà definita tenendodella posizione di lavoro, dell'...... Personale, Drdi Berardino, per conoscere quali azioni ha intrapreso la Regione per assicurare la riapertura del Centro per l'impiego a Civitavecchia tenutodell'iter amministrativo ...Oggi, anniversario della morte di Claudio Coccoluto, scomparso il 2 marzo dello scorso anno, il sindaco, Enzo Salera, ha ...Ferrarini investe sulla sostenibilità e riduce l'impatto ambientale delle sue confezioni di salumi affettati: le vaschette in commercio dal 2022 sono realizzate utilizzando almeno il 65 per cento di p ...