Bernie Ecclestone controcorrente su Putin | “Persona affidabile e…”

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Una voce estremamente fuori dal coro. Con tutto ciò che ne consegue., ex patron della Formula Uno, si è espresso positivamente su Vladimir, presidente della Russia che ha portato la guerra in Ucraina. Le rivelazioni dell’inglese hanno fatto immediatamente il giro del mondo provocando, puntualmente, sgomento. L’ex numero uno della F1 ha anche aggiunto che la cancellazione del Gran Premio della Russia non cambierà la situazione attuale. Le parolediIl solito. Ecco le parole, che hanno scatenato più di una polemica, dell’ex numero uno della Formula Uno che durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Times Radio ha tracciato un profilo diverso di Vladimir ...

Honourable . Cosìdefinisce Vladimir Putin criticando apertamente la decisione della FIA di cancellare il Gp della Russia di Formula Uno in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe di ...La voce fuori dal coro è quella dell'ex patron di F1: "Putin? Come interlocutore, l'ho sempre trovato diretto e onesto. Ha sempre fatto quello che aveva promesso di fare. E non ...Il solito Bernie Ecclestone. Ecco le parole, che hanno scatenato più di una polemica, dell’ex numero uno della Formula Uno che durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Times Radio ha tracciato ...L'ex capo del Circus difende il leader russo e spiega: 'Non penso che correre il Gp in Russia danneggerebbe l’immagine della Formula Uno' ...