Balaclava | perché si chiama così ed è diventato un trend nel 2022

Leggi su robadadonne

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Dalle piste da sci alle passerelle di moda, ilo passamontagna è l’accessorio glamourormai un. Il suo nome deriva dalla battaglia di, durante la guerra di Crimea del 1854, dove si narra che i passamontagna fossero apparsi sui volti dei soldati inglesi per coprirsi dal freddo. Possiamo infatti affermare che ilpresenti una doppia allure: da un lato è un accessorio tecnico ideale per gli sport sulla neve e per proteggersi dal freddo, dall’altro rivela il suo lato più glamour nelle versioni presentate ultimamente in passerella a corredo di look anti-gelo o di outfit casual per tutti i giorni. A conquistare è la sua texture in maglia di lana colorata declinata sul passamontagna che copre capo e collo e ultimamente anche bocca e naso, come se fosse l’evoluzione ...