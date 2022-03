Arturo Brachetti | curiosità e vita privata del trasformista da record

(Di mercoledì 2 marzo 2022), il noto, attore e regista teatrale apprezzato in tutto il mondo con alle spalle 40 anni di carriera. Attualmente è il più grande attore-del mondo, con una “galleria” di oltre 350 personaggi, di cui 100 interpretati in una sola serata: tale abilità ha permesso adi entrare nel Guinness Book World. Oggi l’artista sabaudo sarà tra gli ospiti di “Oggi E’ Un Altro Giorno” , dove nel salotto del pomeriggio di Raiuno condotto da Serena Bortone si racconterà tra carriera e. Nato a Torino nel 1957 muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel seminario che ha frequentato fino all’età di 19 anni, dove si è esibito con show che prevedevano a veloci cambio di ruoli utilizzando abiti ...

alfazerouno2 : Ha più facce lui che vestiti Arturo brachetti - CorriereCitta : Arturo Brachetti, chi è il trasformista: età, dove vive, chi è la moglie, spettacoli, come fa, tour 2022 a Roma, In… - Agenpress : Sistina. Il grande one man show del più grande trasformista al mondo Arturo Brachetti - FrancescoTibal1 : @mr_nobody_one @Misurelli77 È un offesa al grande artista che è Arturo Brachetti. Comunque capisco che la sua è una battuta. -

Ultime Notizie dalla rete : Arturo Brachetti

Home Spettacolo Sistina. Il grande one man show del più grande trasformista al mondoSpettacolo 1 Marzo 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni ...Il grande one man show del più grande trasformista al mondoCarica altri TECNOLOGIA Smartphone Vivo V21 5G, perfetto per i video selfie 22 Febbraio 2022 Notebook Tecra A40, un 14 ...Chi è Arturo Brachetti: l’attore, illusionista e registra teatrale è al Teatro Sistina con “Solo. The legend of quick-change”.Arturo Brachetti ospite di Oggi è un altro giorno , il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone. Il trasformista ...