Acne | così in futuro affronteremo i “punti neri”

Non è sempre uguale. Comedoni, pustole ed altre lesioni vanno affrontate caso per caso, in base alle caratteristiche della pelle, all'età della persona e alla loro distribuzione. Ma non ci sono dubbi che l'Acne è una delle grandi sfide della dermatologia, anche per il gran numero di persone che ne soffre. Una ricerca condotta all'Università di San Diego apre ora uno spiraglio per approcci futuri a questa condizione, con modalità diverse. Ci sarebbe infatti un nuovo obiettivo su cui agire: le cellule che circondano il follicolo pilifero. Proprio loro potrebbero essere il target di future cure mirate, visto che influirebbero su composti che in qualche modo agiscono sui batteri cutanei e sul possibile sviluppo futuro della malattia. A testimoniare l'importanza possibile di questa nuova opportunità è appunto lo studio dell'ateneo californiano, pubblicato ...

Ultime Notizie dalla rete : Acne così Charli D'Amelio si mostra senza filtri su Instagram e ci dimostra che i social non sono reali La Tiktoker, qualche giorno fa, ha pubblicato una gallery di foto in cui ce ne sono un paio dove mostra la sua pelle così com'è: senza alcun filtro o fotoritocco, con i segni dell'acne in bella vista.

Tutto ciò che vuoi sapere sulla skincare routine di Selena Gomez Si è anche aperta con ELLE sull' acne , rivelando che non ha trucchetti per risolvere il problema: "... Selena adora le creme idratanti dalla texture densa perché " non devi usarne così tanta ", ha ...

