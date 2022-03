Ablo, anche in Italia l'app per conversare con chiunque nel mondo (Di mercoledì 2 marzo 2022) conversare con una persona sconosciuta scelta a caso nel mondo e farlo in qualsiasi lingua grazie a un servizio di traduzione simultanea. È l'app "Ablo": nata nel 2019, ha guadagnato nei primi sei ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022)con una persona sconosciuta scelta a caso nele farlo in qualsiasi lingua grazie a un servizio di traduzione simultanea. È l'app "": nata nel 2019, ha guadagnato nei primi sei ...

