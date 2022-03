Venditti & De Gregori: arriva un tour estivo (Di martedì 1 marzo 2022) Protagonisti insieme sul palco, per la prima volta con un’unica band, Venditti & De Gregori si preparano a un tour estivo che si preannuncia imperdibile. Venditti & De Gregori: quando comincia il tour estivo? Mentre cresce l’attesa per il tour estivo del 7 luglio, Venditti & De Gregori si preparano all’esclusivo concerto nel cuore della capitale. Il 18 giugno, nella cornice dell’Olimpico di Roma, i due mostri sacri della musica italiana daranno vita a questo straordinario evento nella loro città. Là, dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica. E non sono le uniche novità. Venerdì 4 marzo uscirà il 45 giri da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022) Protagonisti insieme sul palco, per la prima volta con un’unica band,; Desi preparano a unche si preannuncia imperdibile.; De: quando comincia il? Mentre cresce l’attesa per ildel 7 luglio,; Desi preparano all’esclusivo concerto nel cuore della capitale. Il 18 giugno, nella cornice dell’Olimpico di Roma, i due mostri sacri della musica italiana daranno vita a questo straordinario evento nella loro città. Là, dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica. E non sono le uniche novità. Venerdì 4 marzo uscirà il 45 giri da ...

