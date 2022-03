Ultime Notizie Roma del 01-03-2022 ore 10:10 (Di martedì 1 marzo 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le case in fiamme alla periferia di Kiev sono l’immagine con cui si apre la sesta giornata della guerra in Ucraina la sesta dall’invasione dell’esercito Russo le case distrutte a nord-ovest di ivankiv sono semplicemente sul percorso di un’immensa colonna militare russa anche blindati autocisterne trasporto truppe cannoni che si stanno muovendo verso la capitale Ucraina Dove appunto rimarranno la notizia diffusa da CNN si basa sulle recenti fotografie satellitari e diffuse dall’azienda maxar Technologies il convoglio militare russo si estenderebbe per ora per circa 40 miglia Dunque sarebbe cresciuto di circa 30 km che rispetto ai giorni scorsi si sono conclusi Intanto i primi colloqui l cessate il fuoco che si sono svolti nella provincia di Gomel Bielorussia al confine con ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le case in fiamme alla periferia di Kiev sono l’immagine con cui si apre la sesta giornata della guerra in Ucraina la sesta dall’invasione dell’esercito Russo le case distrutte a nord-ovest di ivankiv sono semplicemente sul percorso di un’immensa colonna militare russa anche blindati autocisterne trasporto truppe cannoni che si stanno muovendo verso la capitale Ucraina Dove appunto rimarranno la notizia diffusa da CNN si basa sulle recenti fotografie satellitari e diffuse dall’azienda maxar Technologies il convoglio militare russo si estenderebbe per ora per circa 40 miglia Dunque sarebbe cresciuto di circa 30 km che rispetto ai giorni scorsi si sono conclusi Intanto i primi colloqui l cessate il fuoco che si sono svolti nella provincia di Gomel Bielorussia al confine con ...

