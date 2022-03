Ucraina | Pinotti Pd ricorda Sassoli | ' difendiamo libertà come dice la Costituzione'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - Quello all'è "un attacco al cuore dell'Europa, una guerra che infrange il diritto internazionale, un attacco ai valori sui quali si basa l'Europa e in cui si riconosce l'Occidente". Lo ha detto Roberta, del Pd, nelle dichiarazioni di voto al Senato dopo l'intervento di Mario Draghi sull'. "Putin ha immaginato un Occidente fragile e disorientato, si sbagliava. L'Occidente ha risposto in modo unitario, fermo e tempestivo", ha spiegato la presidente della commissione Difesa aggiungendo: "Putin ha sbagliato i calcoli sul fatto che gli interessi avrebbero indebolito la spinta unanime verso i valori". Laha lodato le misure adottare dall'Unione europea: "L'Ue decide di aiutare un popolo perchè possa difendersi. Siamo dentro l'articolo 11 della ...

Tutti gli aggiornamenti sull'avanzata delle truppe russe in. L'analisi militare sugli obiettivi di Putin e la risposta di Unione Europea e Stati Uniti. ...ministra della difesa Roberta, ...Sono le parole della senatrice del Partito Democratico, Roberta, a Rai News 24.Lo ha detto Roberta Pinotti, del Pd, nelle dichiarazioni di voto al Senato dopo l’intervento di Mario Draghi sull’Ucraina. “Putin ha immaginato un Occidente fragile e disorientato, si sbagliava.Roma, 28 feb (Adnkronos) – Una delle sorprese per Putin è stata la resistenza Ucraina, sia delle truppe che dei cittadini, che non si aspettava così decisa, considerando soprattutto che la potenza di ...