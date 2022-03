Stella Starlite dimentica Alex e Delia… con Amedeo Goria

(Di martedì 1 marzo 2022)Sempre più spesso in TV per sostenere gli “amici speciali”e Delia,sembra essersi ambientata perfettamente nel favoloso mondo dello spettacolo. Tanto che i ben informati ci dicono di un suo avvicinamento a un altro gieffino di indiscussa nomea:. La collaboratrice diBelli, finita L'articolo proviene da Novella 2000.

A difendere a spada tratta l'attore è invece, amica di Alex Belli, che sostiene la veridicità dei gesti e delle parole dell'ex volto di 'CentoVetrine'. Come di consueto, dunque, in ...Le parole del chirurgo hanno scioccato persino, che fino a pochi istanti prima era da tutti considerata come la 'terza incomoda' di questa anomala relazione. Sconvolta, la D'Urso si è ...Stella Starlite, collaboratrice e amica intima di Alex Belli e Delia Duran, si starebbe avvicinando ad Amedeo Goria: tutto sul gossip ...Alex Belli per tornare all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 avrebbe chiesto una cifra da capogiro. Ecco l'indiscrezione.