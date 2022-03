Russia bombarda Kiev e altre città. Paracadutisti a Kharkiv, «attaccato un ospedale» (Di martedì 1 marzo 2022) Un ospedale di Kharkiv sarebbe stato attaccato dalle truppe aviotrasportate atterrate poco fa nella città. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 1 marzo 2022) Undisarebbe statodalle truppe aviotrasportate atterrate poco fa nella

Advertising

andreapurgatori : Appello accorato #Zelensky a #UE. #Putin (via #Lavrov) lo accusa di volere l'atomica. Telefonata minesteri #Cina-… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - GiovaQuez : Lukashenko: 'Le sanzioni contro la Russia sono peggio di una guerra. La Russia viene spinta verso una terza guerra… - VirginiaPanzeri : RT @ELodolini: Chi , a suo dire, voleva denazificare #Ucraina bombarda e distrugge il 'Memoriale della Shoah' a #Kiev #Russia - MichelaRoi : RT @ELodolini: Chi , a suo dire, voleva denazificare #Ucraina bombarda e distrugge il 'Memoriale della Shoah' a #Kiev #Russia -