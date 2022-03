“Ridicola, ma chi ci crede?”: le coccole a sorpresa di Soleil Sorge, la sua è solo una trappola [VIDEO] (Di martedì 1 marzo 2022) Pioggia di critiche sull’influencer Soleil Sorge: le sue improvvise manifestazioni di dolcezza puzzano di strategia al pubblico del GF Vip. Soleil Sorge (fonte youtube)La chiacchierata influencer Soleil Sorge è, nelle ultime ore, oggetto di pesanti accuse da parte del web. La giovane italo-americana, infatti è stata protagonista di un ennesimo siparietto dopo il prime time del reality di Mediaset. Durante la sua lunga permanenza nella casa di Cinecittà, Soleil ha costantemente cavalcato la cresta dell’onda, soprattutto grazie al trito e ritrito triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. L’argomento, enormemente inflazionato, ha occupato gran parte dei blocchi del format di Alfonso Signorini, spopolando anche su altre trasmissioni satellite e ... Leggi su ck12 (Di martedì 1 marzo 2022) Pioggia di critiche sull’influencer: le sue improvvise manifestazioni di dolcezza puzzano di strategia al pubblico del GF Vip.(fonte youtube)La chiacchierata influencerè, nelle ultime ore, oggetto di pesanti accuse da parte del web. La giovane italo-americana, infatti è stata protagonista di un ennesimo siparietto dopo il prime time del reality di Mediaset. Durante la sua lunga permanenza nella casa di Cinecittà,ha costantemente cavalcato la cresta dell’onda, soprattutto grazie al trito e ritrito triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. L’argomento, enormemente inflazionato, ha occupato gran parte dei blocchi del format di Alfonso Signorini, spopolando anche su altre trasmissioni satellite e ...

