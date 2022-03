Napoli, Carnevale: «La squadra di Spalletti fa innamorare. È la stagione giusta per lo scudetto» (Di martedì 1 marzo 2022) Lo storico ex attaccante azzurro Carnevale ha parlato della stagione del Napoli di Spalletti Andrea Carnevale, storico ex attaccante del Napoli campione d’Italia, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in cui sono invischiati anche gli azzurri. scudetto – «Percentuali equamente divise, 33% a testa. L’un per cento lo lasciamo al caso. Ma questa è la stagione giusta, non può non succedere. Il calendario conta fino a un certo punto e mi viene da dire che senza coppe è una benedizione: lo so, sembra una bestemmia, ma è difficile reggere tanti impegni, nonostante un organico del genere. L’Europa League toglie energia anche nervosa». Spalletti – «È una persona ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Lo storico ex attaccante azzurroha parlato delladeldiAndrea, storico ex attaccante delcampione d’Italia, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della lottain cui sono invischiati anche gli azzurri.– «Percentuali equamente divise, 33% a testa. L’un per cento lo lasciamo al caso. Ma questa è la, non può non succedere. Il calendario conta fino a un certo punto e mi viene da dire che senza coppe è una benedizione: lo so, sembra una bestemmia, ma è difficile reggere tanti impegni, nonostante un organico del genere. L’Europa League toglie energia anche nervosa».– «È una persona ...

