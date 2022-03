Motomondiale | Debutto in Qatar per il VR46 Racing Team

(Di martedì 1 marzo 2022) La squadra di Tavullia farà il suo esordio in MotoGp con Marini e Bezzecchi ROMA - Un fine settimana dal sapore davvero speciale quello che attende il Mooneya Doha dove, come da ...

Nella suggestiva cornice del cuore del deserto, Luca Marini e Marco Bezzecchi infatti faranno il lorocon i colori di Mooney e della VR46 al Lusail International Circuit. Al lavoro dai test ...... la sua scuola di piloti, una squadra nel. Iniziò con la Moto3, poi passò alla Moto2 e ... Allo stesso tempo è un grandee l'inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in ...prima gara della stagione 2022 ed esordio in MotoGP della squadra di Tavullia. Nella suggestiva cornice del cuore del deserto, Luca Marini e Marco Bezzecchi infatti faranno il loro debutto con i ...'Non sarà una stagione solo di podi e cadute', le parole del Cabroncito MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Io il favorito? Siete molto ...