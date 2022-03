Mercato italiano - Domanda sempre più giù: -22,6% a febbraio (Di martedì 1 marzo 2022) Il Mercato italiano dell'auto non frena la sua caduta e, a febbraio, assiste perfino a un peggioramento della situazione rispetto a gennaio. Lo scorso mese, stando ai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 110.869 unità, in calo del 22,6% rispetto a un anno fa. Il declino, più profondo rispetto al -19,7% del mese precedente, è legato a diversi fattori, tra cui le conseguenze della persistente carenza di prodotto per colpa della crisi dei chip e il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica o di fattori negativi quali il rincaro delle bollette. Tra l'altro, sono sempre più lontani anche i livelli pre-Covid: rispetto a febbraio 2020, la flessione si attesta al 31,5% e rispetto allo stesso mese del 2010 a ben il 37%. Di ... Leggi su quattroruote (Di martedì 1 marzo 2022) Ildell'auto non frena la sua caduta e, a, assiste perfino a un peggioramento della situazione rispetto a gennaio. Lo scorso mese, stando ai dati diffusi dal Ministero dei Trasporti, le immatricolazioni sono risultate pari a 110.869 unità, in calo del 22,6% rispetto a un anno fa. Il declino, più profondo rispetto al -19,7% del mese precedente, è legato a diversi fattori, tra cui le conseguenze della persistente carenza di prodotto per colpa della crisi dei chip e il calo della fiducia dei consumatori per effetto dell'incertezza macro-economica o di fattori negativi quali il rincaro delle bollette. Tra l'altro, sonopiù lontani anche i livelli pre-Covid: rispetto a2020, la flessione si attesta al 31,5% e rispetto allo stesso mese del 2010 a ben il 37%. Di ...

