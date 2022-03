L’Ucraina sotto le bombe. Attaccata la torre della tv a Kiev. Gli Usa chiedono l’uscita della Russia dal Consiglio Onu dei diritti umani (Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 km, avvistato dalle immagini satellitari, è arrivato alle porte della capitale delL’Ucraina Kiev, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al confine tra la BieloRussia e l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto e Kharkiv, la seconda città del paese, è pesantemente sotto attacco. Il sindaco di Kiev avverte: non possiamo resistere a lungo. Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nelL’Ucraina meridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Un convoglio di mezzi militari russi lungo 60 km, avvistato dalle immagini satellitari, è arrivato alle portecapitale del, nel frattempo colpita dai bombardamenti. Gli abitanti si sono precipitati nei rifugi. Secondo i parlamentari ucraini dopo i negoziati al confine tra la Bieloe l’Ungheria gli attacchi aerei di Mosca sono ripresi in modo più pesante. La Casa Bianca sta monitorando la situazione, mentre aumentano le vittime civili del conflitto e Kharkiv, la seconda città del paese, è pesantementeattacco. Il sindaco diavverte: non possiamo resistere a lungo. Intanto nella Capitale e in altre città suonano le sirene d’allarme. E Kherson, nelmeridionale, è quasi completamente circondata dalle truppe ...

