Le strategie degli ucraini per comunicare su internet senza essere individuati (Di martedì 1 marzo 2022) Gli ucraini, durante l'invasione russa, utilizzano messaggi crittografati, mappe offline e account Twitter per rimanere in contatto attraverso comunicazioni nascoste. I dati rilevati dalla società di intelligence dell'app store Apptopia indicano che, in questi giorni di guerra, gli ucraini hanno scaricato molte applicazioni, per esempio Twitter, app di radio in streaming, mappe offline e altro per comunicare con i propri cari ma anche per rimanere sempre aggiornati sulla situazione nel proprio paese. Le prime cinque app nell'App Store iOS dell'Ucraina comprendono Signal, un'app di messaggistica privata ed istantanea che permette di creare chat e telefonate audio-video crittografate, Telegram, Twitter, Zello, un'applicazione di messaggistica vocale che converte i dispositivi iOS, Android e Windows in walkie-talkie, anche capaci di ...

