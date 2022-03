La Rete della pace: "Inviare armi all'Ucraina? No, occorre buttare acqua sul fuoco e non benzina" (Di martedì 1 marzo 2022) I pacifisti italiani si fanno sentire: tornano in piazza, contro l'attacco russo, per dire no alla guerra in Ucraina . La Rete 'No War Roma ', con una manifestazione spontanea, si è riunita davanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) I pacifisti italiani si fanno sentire: tornano in piazza, contro l'attacco russo, per dire no alla guerra in. La'No War Roma ', con una manifestazione spontanea, si è riunita davanti ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Ucraina, sono stati stanziati 10 mln di euro per consentire di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti e… - gualtierieurope : #Roma torna ad investire su #nidi e #scuole dell’infanzia, a partire dalle periferie. Grazie alle risorse del #PNRR… - ilpost : La rete televisiva pubblica russa Pervyj kanal ha sospeso il programma serale del popolare comico Ivan Urgant, che… - iolanda_pitti : RT @ilgiornale: Dieci milioni di euro per l'assistenza alla popolazione ucraina e il rafforzamento della rete di accoglienza in vista del f… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: ???#Sostenibilità e #innovazione sono parole chiave per il #GruppoHera, lo dimostra anche #NexMeter #Green, il contatore pro… -