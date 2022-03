Kharkiv sotto attacco | l' esplosione in pieno centro è terribile

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Conclusi i negoziati: le delegazioni si rivedranno. Putin sente Macron e ribadi… - MediasetTgcom24 : Kiev: 'Decine di civili morti sotto le bombe a Kharkiv' #kiev #kharkiv #UkraineRussiaWar - fanpage : #Kharkiv è sotto attacco, un missile cade nei pressi del Palazzo dell'Amministrazione regionale, 'L'obiettivo era c… - telodogratis : Guerra in Ucraina, Kharkiv sotto attacco, convoglio russo di 60 Km verso Kiev - worming_global : RT @RaiNews: La battaglia nella seconda città del Paese -

Ultime Notizie dalla rete : Kharkiv sotto

Secondo Kiev l'obiettivo era uccidere il governatore die la squadra che con lui guida la ... la capitale vive nel terrore: Kiev èun attacco "non - stop" , ha detto alla Cnn il sindaco ...Il negoziato per il cessate il fuoco 'riprenderà nei prossimi giorni' ma intanto'èpesanti bombardamenti' e, come riferisce un servizio dal fronte, gli i cittadini ucraini imbracciano ...Kiev, 1 mar. (Adnkronos) - Nuovo attacco a Kharkiv: immagini diffuse dai social mostrano l'esplosione di un razzo, una bomba o un missile in corrispondenza di un edificio identificato dal Kyiv ...Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, è colpita pesantemente dai bombardamenti russi (guarda), nonostante siano cominciati i colloqui per cercare la pace. In pieno centro città, la sede del governo reg ...