Johnson senza parole davanti a una donna ucraina che chiede di fermare i bombardamenti – Il video

Il video pubblicato su Twitter è arrivato in due ore a due milioni di visualizzazioni. Abbastanza per lasciar intendere quanto è alta l'attenzione sulla situazione in ucraina. A Varsavia, in Polonia, la conferenza stampa del primo ministro del Regno Unito Boris Johnson è stata interrotta da una donna che ha chiesto a lui e a tutto l'Occidente di fare di più per l'ucraina: «I bambini e le donne ucraine hanno paura per le bombe e i missili che arrivano dal cielo. Stiamo chiedendo disperatamente alle nazione dell'Occidente di proteggere i nostri cieli. Abbiamo chiesto una No Fly Zone e ci avete risposto che questo potrebbe portare alla Terza Guerra Mondiale. Ma qual è l'alternativa signor Presidente? Osservare? Qual è l'alternativa per una No Fly Zone? Come possono fare le donne ad ...

