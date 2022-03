Inps, fate attenzione a questa mail: si tratta di una pericolosa truffa (Di martedì 1 marzo 2022) . In allegato al messaggio c’è un link che contiene un malware Quella che pensiamo poter essere una comunicazione importante da parte dell’istituto previdenziale, in realtà, è solo un tentativo di inoltrare un pericoloso virus di sistema. A molti di noi è capitato di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . In allegato al messaggio c’è un link che contiene un malware Quella che pensiamo poter essere una comunicazione importante da parte dell’istituto previdenziale, in realtà, è solo un tentativo di inoltrare un pericoloso virus di sistema. A molti di noi è capitato di L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MarcoStudent63 : hanno allontanato dal lavoro migliaia di Italiani non inoculati - se fate i conti su quanto sta risparmiando dragh… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Pensioni 2022, l'INPS le taglia in questi casi: fate attenzione - INRAN - GraziaChirico1 : RT @GraziaChirico1: Vip : Vi avevo già fatto presente che se per VOSTRE CONVENIENZE, mi fate passare per ciò che NON sono, l'INPS mi blocc… - GraziaChirico1 : Vip : Vi avevo già fatto presente che se per VOSTRE CONVENIENZE, mi fate passare per ciò che NON sono, l'INPS mi b… - emilio_sposato : RT @CafCisl: ?? In questi giorni @INPS_it e @Agenzia_Entrate hanno segnalato dei nuovi tentativi di truffa via email, attraverso comunicaz… -